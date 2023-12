Mais de três anos se passaram desde que o então presidente Jair Bolsonaro deu por inaugurada a nova ponte do Guaíba, que recebera de Michel Temer com 93% das obras concluídas. A ponte não estava pronta: faltavam quatro alças em Porto Alegre, incluindo a que permite entrar na ponte saindo do Centro pela Avenida Castello Branco. O problema não era falta de dinheiro para o concreto ou algum erro de projeto, mas a existência de 640 famílias que precisavam ser realojadas.