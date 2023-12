O Papai Noel que trouxe o presente mais desejado pelos irmãos Batista, donos da JBS, não usa vermelho e branco nem gorro com pom pom. O bom velhinho da JBS não é uma criatura mítica do Polo Norte. É um homem de 56 anos, barba grisalha, que se veste com a toga preta do Supremo Tribunal Federal e tem nome e sobrenome: José Antonio Dias Toffoli.