Gleisi terá de mudar muito para não se tornar uma bola de ferro no pé de Lula

Gleisi é uma mulher briguenta, que nas redes sociais não tem freios. Ou não tinha até aqui, como presidente do PT. Pessoas com o seu perfil são necessárias na oposição, mas no governo ela terá de se reciclar, sob pena de se tornar uma bola de ferro amarrada ao pé de Lula. Por ser uma pessoa que no passado foi chamada de “esquentada”, a nova ministra é presa fácil de uma oposição que joga pesado e com frequência apela para golpes abaixo da cintura.