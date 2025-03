PT recomenda a vereadores que deixem mulheres suplentes assumirem no mês de março

Margarete Moares, do PT, foi a primeira mulher presidente do Legislativo de Porto Alegre.

A direção do PT no Rio Grande do Sul está recomendando aos vereadores de todo o Estado que, se tiverem uma mulher como suplente, se licenciem no mês de março para que ela possa assumir o mandato, mesmo que por alguns dias.

“Possibilitar que as companheiras assumam o mandato no mês de março é um gesto de compromisso com as lutas históricas do PT”, diz o card com o apelo aos vereadores, divulgado pela executiva estadual.