O governo do Rio Grande do Sul prepara mudanças no Devolve ICMS, programa de devolução de dinheiro de impostos a pessoas de baixa renda, que serão implementadas no primeiro trimestre de 2024. A promessa é turbinar o programa para compensar a alta no ICMS da cesta básica, já decretada pelo governador Eduardo Leite e que impactará o valor dos produtos a partir de 1º de abril.