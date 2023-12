Apostando todas as fichas na influência de Jair Bolsonaro e na oposição intransigente ao governo Lula, o presidente do PL no Estado, Giovani Cherini, projeta ampliar as bancadas estadual e federal da legenda até 2026. Pelas contas de Cherini, o PL deve crescer de quatro deputados federais eleitos para sete até a próxima eleição presidencial. Na Assembleia, a estimativa é subir de cinco para nove cadeiras.