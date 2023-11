Descontente com o rumo tomado pelo Republicanos, que aderiu ao governo do presidente Lula, o deputado federal Luciano Zucco conseguiu a liberação em três níveis e está de malas prontas para assinar ficha no PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além das cartas de anuência assinadas pelo presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e pelo presidente estadual, Carlos Gomes, Zucco obteve uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral para trocar de partido sem perder o mandato.