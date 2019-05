Resposta da caserna General Villas Bôas enquadra guru de Bolsonaro e dá recado claro ao presidente Ex-comandante do Exército diz que faltam princípios básicos de educação, respeito, humildade e modéstia a Olavo de Carvalho, que ofendeu as Forças Armadas em geral e os generais Hamilton Mourão e Santos Cruz em particular