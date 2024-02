Quando terroristas do Hamas invadiram Israel para matar 1,2 mil pessoas (253 foram sequestradas), em 7 de outubro, um dos temores era de que o conflito deflagrado a partir daquele massacre transbordasse para além do Levante, a região do Oriente Médio que tem a antiga Palestina como coração. Pois bem, essa guerra mais ampla, que draga praticamente todo aquela área e chega à Ásia Central, já é, infelizmente, uma realidade.