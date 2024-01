As Forças Armadas dos EUA dispararam outra onda de ataques com mísseis lançados por navios e submarinos contra locais controlados pelos houthis na quarta-feira, 17, disseram várias autoridades americanas, marcando a quarta vez em dias que o grupo é alvo direto no Iêmen, já que a violência que se inflamou na esteira da guerra entre Israel e Hamas continua a se espalhar pelo Oriente Médio.