Os bastidores da cobertura da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas direto do front é tema de estreia do podcast Terras de Sangue. O colunista e enviado especial do Grupo RBS Rodrigo Lopes percorreu durante 15 dias mais de 1,7 mil quilômetros de carro em Israel, chegando próximo à fronteira com a Faixa de Gaza e o Líbano: