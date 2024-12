Big techs devem ser responsabilizadas

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma na quarta-feira o julgamento sobre a constitucionalidade do Artigo 19 do Marco Civil da Internet, iniciado na semana passada. É uma das mais importantes pautas enfrentadas pela Corte neste ano. Devido à omissão do Congresso, restou ao Judiciário a tarefa de reexaminar a parte da lei que se mostrou inapropriada diante da proliferação desenfreada de desinformação nociva e discurso de ódio no ambiente digital. O freio de arrumação necessário exige que o artigo seja considerado em desacordo com a Constituição.