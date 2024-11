Pacote insuficiente

O pacote fiscal anunciado pelo governo federal peca pela forma desastrada com que veio a público, pela ausência de medidas de contenção estrutural de gastos suficientes para alterar a desconfiança do mercado sobre a continuidade do avanço da dívida pública e pela própria dúvida existente se os números projetados são críveis. O mau humor com o conjunto de ações se materializa desde quarta-feira com a disparada do dólar e dos juros futuros e a queda acentuada do índice Ibovespa. A reação negativa seguiu nesta quinta-feira, com a moeda norte-americana tocando pela primeira vez os R$ 6.