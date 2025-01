Decisão equivocada

Uma decisão apressada, descabida e sem suficiente respaldo na legislação nacional adotada por uma juíza da Justiça Federal de Brasília quase resultou em incidente diplomático entre Brasil e Israel. Demandada pela Fundação Hind Rajab, uma ONG pró-palestina e simpatizante dos grupos terroristas Hamas e Hezbollah, a magistrada determinou, no dia 30 de dezembro último, que a Polícia Federal abrisse inquérito para investigar o turista israelense Yuval Vagdani, soldado reservista de 21 anos, pela suspeita de ter cometido crimes de guerra na Faixa de Gaza. O jovem teve que interromper suas férias na Bahia e fugir do país para não passar pelo constrangimento de uma investigação que a própria Polícia Federal reconhece como fora de sua competência.

O incidente diplomático foi evitado, mas o episódio ainda carece de melhor esclarecimento nos meios jurídicos para que tamanho equívoco não volte a se repetir

Tanto que, na última segunda-feira, a PF encaminhou ao Ministério Público Federal um pedido de reconsideração da ordem de investigação, sob o argumento de que inexiste no país uma legislação que tipifique crimes contra a humanidade. Além disso, os policiais alegam desconhecer qualquer condenação do soldado israelense por parte do Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário.

Na verdade, a instituição que deu origem ao imbróglio foi o famigerado tribunal das redes sociais. Na petição inicial feita à seção judiciária da Bahia, os advogados Maira Pinheiro e Caio Patricio de Almeida, contratados pela Hind Rajab, alegam que o soldado “de maneira sorridente e debochada” documentou sua participação em “crimes de guerra” na rede social Instagram, na qual registrou também sua presença numa ilha do município de Cairu, na Bahia. O plantão judicial baiano considerou que o caso não era de sua alçada e remeteu o processo para Brasília, onde a juíza Raquel Soares Chiarelli emitiu a polêmica ordem de abertura de inquérito.

Perplexa com a decisão e sabendo que os próprios agentes da Polícia Federal consideravam o inquérito inexequível, a embaixada de Israel em Brasília tomou providências para que o soldado saísse do país em segurança. O incidente diplomático foi evitado, mas o episódio ainda carece de melhor esclarecimento nos meios jurídicos para que tamanho equívoco não volte a se repetir.

Em primeiro lugar, o Judiciário brasileiro, em todas as suas instâncias, precisa agir estritamente dentro de sua competência. Enquanto não for criada uma legislação específica, prevalecem precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assegurando que tratados internacionais, mesmo internalizados, não podem substituir a necessidade de uma lei formal para tipificação dos chamados crimes contra a humanidade. Tal entendimento aponta que, embora o Estatuto de Roma tenha sido ratificado pelo Brasil, seus conceitos não têm aplicação penal direta, devido ao princípio da legalidade, previsto no Artigo 5º da Constituição Federal.