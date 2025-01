Poderosa, mas frágil

Dois anos depois dos ataques às sedes dos três poderes da República por manifestantes inconformados com os resultados da última eleição presidencial, as principais lideranças políticas do país reúnem-se hoje em Brasília para reafirmar seus compromissos com o regime democrático e para reinaugurar obras de arte restauradas dos danos causados pelos invasores. A cerimônia programada para o Palácio do Planalto, com presença e pronunciamentos dos presidentes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, tem o propósito simbólico de mostrar aos brasileiros que a democracia resistiu, fortaleceu-se e continua sendo a garantia de que cada cidadão deste país terá seus direitos constitucionais respeitados.

Nem todos os brasileiros estão satisfeitos com os atuais governantes e com os rumos do país, mas a maioria da população repudia inequivocamente atos golpistas e arroubos contra a normalidade institucional. É o que revela com clareza a pesquisa divulgada na última segunda-feira pelo Instituto Quaest, pela qual 86% das pessoas consultadas reprovam a ação dos golpistas. É verdade que esse percentual já foi maior. Em fevereiro de 2023, o vandalismo e a tentativa de mudar o resultado eleitoral receberam a rejeição massiva de 94% dos brasileiros consultados.

Esta oscilação certamente sofre a influência de fatos que agravam ou distendem a polarização política resultante das disputas eleitorais. Um dos eventos significativos ocorrido no período entre as duas pesquisas foi o indiciamento pela Polícia Federal, em novembro do ano passado, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 39 pessoas por suspeita de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado e organização criminosa. Pela primeira vez na história do país, um ex-presidente eleito democraticamente foi indiciado por tramar contra a democracia. Graças a ela, porém, todos os acusados terão amplos direitos de se defender e só poderão ser condenados quando se esgotarem os recursos em todas as instâncias do Judiciário.

O irônico das manifestações antidemocráticas é exatamente esse paradoxo: aqueles que atentam contra a democracia só podem fazê-lo porque contam com a sua proteção. Nas autocracias, que infelizmente ainda vigoram em várias regiões do planeta, os protestos e as manifestações políticas são proibidos e severamente reprimidos. Defensores do golpismo, portanto, menosprezam a própria liberdade.

Porém, é importante que se faça uma ressalva: opor-se ao governo vigente, manifestar desejo de mudança, criticar e protestar são atos perfeitamente legítimos quando executados com civilidade e de acordo com a legislação. A liberdade de expressão e manifestação, também garantida pela Carta Magna, inclui participar de reuniões públicas, receber, expressar e difundir ideias de qualquer natureza, com a correspondente responsabilidade de respeitar os direitos das demais pessoas. São condenáveis apenas quando derivam para a violência, para a depredação e para delinquência.