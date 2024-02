Em reunião com o presidente Lula, nesta quarta-feira (21), o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, externou a preocupação de seu governo sobre o futuro da Venezuela, tanto em relação às eleições previstas para o final do ano quanto à disputa da região de Essequibo com a Guiana. Embora a visita da autoridade norte-americana ocorra dias após a infeliz declaração de Lula comparando a guerra entre Israel e o Hamas ao Holocausto, o tema ficou em segundo plano. O motivo é simples: o Brasil é irrelevante no conflito do Oriente Médio, mas tem forte influência na América do Sul.