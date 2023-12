Uma disputa centenária sobre o controle da região de Essequibo, entre a Venezuela e a Guiana, vem escalando nos últimos dias. O aumento dos desgastes se deu após o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, realizar um plebiscito sobre a anexação do território ao seu país em 3 de dezembro. Desde então, as movimentações políticas acerca do tema são diárias.