Há vagas para jovens em grupo centenário na Região Metropolitana

Unidade de Sapucaia do Sul tem opções de trabalho. Ricardo Teles / Gerdau/Divulgação

Há 27 vagas de jovem aprendiz abertas na unidade de Sapucaia do Sul da Gerdau, grupo siderúrgico centenário com origem no Estado.

Podem se inscrever jovens com idade entre 17 e 24 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio. É necessário ter 18 anos completos no início do segundo ano do curso de jovem aprendiz — ou seja, em 2026, porque a atividade começa em agosto de 2025 e encerra no mesmo mês de 2027.

É possível se candidatar aqui até o dia 15 de maio. É preciso ter interesse na área de eletromecânica de manutenção em equipamentos de siderurgia.

No primeiro ano do programa, os aprendizes terão 4 horas diárias de aulas no turno da manhã. No segundo ano, participarão de um processo seletivo para a etapa de vivência, com jornada de 8 horas por dia.

*Colaborou João Pedro Cecchini