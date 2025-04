Como a história centenária de empresa gaúcha virou filme

A história da Ge rdau, gigante de 124 anos com raiz gaúcha , será exibida em cinema de Porto Alegre . O documentário Moldados como Aço aborda desde a origem da siderúrgica, em uma pequena fábrica de pregos fundada pelo imigrante alemão Johann Gerdau em Porto Alegre, até sua consolidação.

Com 58 minutos de duração, a produção foi realizada pela Giros Filmes e dirigida pelo cineasta Belisário Franca, já está disponível gratuitamente no canal da Gerdau no YouTube (veja aqui).