EUA fará desfile militar em 14 de junho, dia do aniversário de Trump

Os Estados Unidos celebrarão um desfile militar em 14 de junho, data que marca o 250º aniversário da criação do Exército e também o aniversário de 79 anos do presidente Donald Trump.

Kelly compartilhou também um link de um artigo da Fox News afirmando que o desfile contará com tropas americanas e estudantes das academias militares do país.

Além disso, o evento evocará - com figurantes e equipamentos - a guerra da independência, a guerra civil dos EUA, as duas guerras mundiais, a guerra do Vietnã e conflitos mais recentes, como os do Iraque e do Afeganistão.