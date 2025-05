Dólar volta a recuar de leve com sinal de conversa entre China e EUA

Foi uma sexta-feira (2) com muitas emoções no mercado, sem que isso provocasse fortes variações em câmbio e bolsa. No Brasil, o dólar recuou 0,41%, para R$ 5,653 e, com a bolsa praticamente estável, mas virando do sinal negativo para o positivo só nos minutos que se seguiram ao encerramento dos negócios (0,05%). Os sinais iguais refletem projeções mistas. Uma é favorável, aos sinais – sem confirmação – de início da negociação de tarifas entre Estados Unidos e China. Isso fez quase todos os pregões subirem, da Ásia aos Estados Unidos, mas não no Brasil.

Mas outra avaliação foi desfavorável, do ponto de vista nacional: os dados do mercado de trabalho nos EUA vieram mais fortes do que se esperava, reduzindo a possibilidade de corte de juro por lá. Se a taxa fosse reduzida, ajudaria o Brasil a atrair capital, e a bolsa poderia ser beneficiada.

As duas interpretações estarão na mesa do Comitê de Política Monetária (Copom) de terça e quarta-feiras da próxima semana. Está contratada uma nova alta de juro, mas há suspense, porque as apostas vão de 0,75 ponto percentual até 0,25 ponto.

Os sinais de possíveis tratativas entre os dois principais antagonistas da guerra comercial vieram de um comunicado do Ministério do Comércio de Pequim, afirmando que "os EUA enviaram mensagens à China, por meio de partes relevantes, na esperança de iniciar conversas".

Ou seja, depois de capitular e recuar, Donald Trump teve de tomar a iniciativa do diálogo. Ao menos, essa é a versão da China, que diz ainda estar "avaliando" a proposta de negociação. E impôs condições: o Ministério do Comércio avisa que os EUA precisam "mostrar sinceridade", "corrigir suas práticas" e "cancelar tarifas unilaterais".

Havia sido antecedido por outro: o jornal Yuyuan Tantian reportou que "os EUA entraram em contato proativamente com a China por meio de vários canais, na esperança de manter discussões sobre a questão tarifária". A publicação é considerada uma espécie de porta-voz informal do Ministério do Comércio.