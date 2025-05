“Absolutamente incomum”, diz delegado sobre ataque a tiros no túnel da Conceição 

Veículo foi alvejado dentro do túnel no Centro Histórico de Porto Alegre. Ninguém ficou ferido. Duda Fortes / Agência RBS

Foi um crime “absolutamente incomum”, colocado como prioridade entre as investigações da Polícia Civil, afirma o delegado Mario Souza sobre o ataque a tiros no túnel da Conceição. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (1º), quando um veículo foi alvejado dentro do túnel no centro histórico de Porto Alegre. Ninguém ficou ferido.

— Nós não temos esse tipo de situação em Porto Alegre, não acontece, não nessa área da cidade, dentro do túnel. Colocamos como prioridade essa investigação, com apoio fundamental da Brigada Militar e da Polícia Penal, a nível de inteligência. E estamos colocando toda a energia para que possamos, em breve, responder a esse tipo de situação — afirmou Souza, que é diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Ele complementou que esse não costuma ser o “modus operandi” de uma execução do crime organizado. Segundo o delegado, o foco agora é prender os executores, mandantes e eventuais líderes de organização criminosa que estejam envolvidos.

Souza destacou que provavelmente o ataque tem relação com disputa entre grupos criminosos, mas a polícia não descarta outras hipóteses, como briga de trânsito.

A polícia investiga a possibilidade de ter sido utilizada uma pistola com seletor de rajadas, devido à quantidade de tiros em poucos segundos. Não é possível precisar ainda quantos foram os disparos, segundo o delegado.

As equipes buscam identificar os suspeitos e a motivação do crime. As equipes estão analisando imagens de câmeras de segurança.