Sandro Fantinel é condenado a pagar R$ 100 mil por falas discriminatórias

No pedido inicial de indenização, as organizações classificaram a fala do vereador Fantinel como "inadmissível", afirmando que ele "externalizou discursos de ódio, de cunho racista, especificamente contra a população oriunda das regiões Norte e Nordeste". Em outro trecho, as ONGs citaram que a fala do vereador Fantinel representa ato ilícito com repercussão coletiva, "em discurso de total descaso com a população baiana e, em especial, com os trabalhadores daquele Estado".