Líder da União Europeia chega a Montevidéu e eleva chance de fechar acordo com Mercosul

Nesta manhã, Von der Leyen pousou na capital uruguaia e elevou a chance de fechamento do acordo entre a União Europeia (UE) e o bloco latino. E mais: anunciou, em rede social, que "linha de chegada do acordo UE-Mercosul está à vista".

Na reunião dos presidentes dos países do Mercosul, que se estende até a sexta-feira (6), o Uruguai transfere a presidência para a Argentina. Contrariando temores, o porta-voz da presidência, Manoel Adorni, afirmou que Javier Milei vai defender o acerto com os europeus porque "todo acordo de livre-comércio" interessa.

Von der Leyen é chefe de governo da UE, ou seja, do Poder Executivo. E o bloco europeu acabou de trocar a chefia de Estado rotativa. Agora, a representação institucional do bloco está a cargo do presidente português Antonio Costa, que prioriza o acerto .

O potencial parceiro do Mercosul tem regras comuns definidas pelo Parlamento Europeu, espécie de legislativo coletivo. Temas estratégicos, como acordos mais abrangentes, têm de ser chancelados em cada estrutura nacional , o que certamente não ocorreria na Assembleia Nacional da França, equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil.

Na mensagem de Von der Leyen em rede social, ela afirma que "ambas as regiões vão se beneficiar" do acerto. A expectativa é de que o tratado permita aumento no Produto Interno Bruto (PIB) da UE ao redor de 7%, dado o acesso privilegiado - via menor tarifa - de empresa europeias ao mercado do bloco latino.