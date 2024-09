"Na hora de se fazer ajuste sempre há escolhas", diz ex-secretário da Fazenda sobre corte em ajuda ao Estado

Ex-secretário da Fazenda que marcou sua gestão por obter sucessivos resultados de déficit zero no Estado, Aod Cunha defendeu a necessidade de tratamento especial para socorrer o RS com a urgência necessária. Também destacou, ainda quando havia áreas alagadas no Estado, que era preciso ter transparência e eficiência no uso dos recursos emergenciais. Agora, pondera que é preciso buscar equilíbrio fiscal, mas aponta outras despesas pesadas do Executivo. Argumenta que a calamidade pública que foi a maior já ocorrida no Brasil deve ter prioridade ante outros gastos.