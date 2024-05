Ex-secretário da Fazenda que marcou sua gestão por conseguir sucessivos resultados de déficit zero no Estado, Aod Cunha agora defende a necessidade de tratamento especial às finanças para que seja possível socorrer e reconstruir o Rio Grande do Sul com a urgência necessária. Considera promissora a abordagem dos líderes dos três poderes sobre o tema durante visita ao Estado no domingo, que acenaram com uma proposta de emenda constitucional para reduzir a burocracia na liberação de recursos, mas argumenta que transparência é uma necessidade tão grande quando a agilidade.