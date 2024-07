Por que alívio na dívida do RS é visto como "pauta-bomba" na equipe econômica

O desenho do Senado para aliviar a situação dos Estados mais endividados do país - Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Goiás - é visto como "pauta-bomba" pela equipe econômica. Essas cinco unidades da federação somam cerca de 90% de toda a dívida da qual a União é credora, ou seja, tem direito a receber, estimada em R$ 700 bilhões.