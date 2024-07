O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou nesta terça-feira (9) o projeto de lei (PL) que tratará das novas regras de tratamento para as dívidas dos Estados com a União. Segundo ele, o texto estará disponível ainda nesta terça. Ainda segundo o parlamentar, a votação do PL pode ficar para agosto, diante da necessidade de se debater o texto com senadores e governadores nos próximos dias.