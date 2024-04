Como em 2023, a economia deste ano está surpreendendo positivamente, ao menos em nível de atividade. Não é um quase-susto, como no ano passado, mas nos três primeiros meses já houve ajuste nas previsões do mercado, com um momento de inflexão nesta quarta-feira (10), com a revisão do Itaú da expectativa de crescimento do PIB para 2%.