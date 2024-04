Guardadas as proporções, Alberto Benegas Lynch é uma espécie de Roberto Campos da Argentina, no sentido de ser um pioneiro na disseminação das ideias liberais no país. Economista, professor e autor de 27 livros, também é conhecido por suas participações no Fórum da Liberdade, em Porto Alegre. Neste ano, recebeu a homenagem por vídeo, mas aceitou dar entrevista exclusiva à coluna por telefone.​ Aos 83 anos, ainda dá aulas todas as semanas em universidades como a Ucema, originada no Centro de Estudos Macroeconômicos da Argentina (Cema) e focada em cursos de pós-graduação em economia, finanças e administração de empresas. Benegas Lynch admite que há "contradições" no governo Milei, mas diz ter esperança de que o presidente que o tem como referência cumpra sua promessa e elimine o Banco Central.