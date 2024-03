Nome à frente da Associação Internacional de Parques Científicos e Áreas de Inovação (Iasp), Ebba Lund avalia o ecossistema de inovação da capital gaúcha. Para a CEO, que esteve no South Summit, Porto Alegre é um exemplo para o mundo por construir uma rede de colaboração potente. O diferencial, segundo ela, está em levar em conta a dimensão social das novas tecnologias, não apenas "perseguir unicórnios", startups com valor de mercado acima de US$ 1 bilhão.