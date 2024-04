Na contramão do país, a região metropolitana de Porto Alegre registrou recuo no custo de vida. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado inflação oficial do país, caiu 0,13% em março. A retração ocorre após alta observada em fevereiro (0,52%). A Grande Porto Alegre é a única região pesquisada com queda do indicador em março, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado na manhã desta quarta-feira (10).