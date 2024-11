Um relatório de auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU), publicado na última sexta-feira (22), atribui a “falhas de governança” da Caixa Econômica Federal e do Ministério do Trabalho em 2022 o prejuízo de cerca de R$ 2 bilhões sofrido pelo Fundo Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com um programa de microcrédito para empreendedores. As informações são do jornal Estadão.