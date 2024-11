Dinheiro extra Notícia

13º, abono salarial e saque-aniversário do FGTS: veja as regras e datas desses pagamentos

Benefícios contam com regras distintas para cada trabalhador. No caso do 13º, valores começam a ser pagos no fim deste mês

