Embora o governo tenha anunciado que pretende mudar as regras desta política, o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) segue em vigor, nos mesmos termos, em 2024. Desde o dia 2 de janeiro, a retirada do valor é possível para os optantes pela modalidade, sempre no mês de aniversário do trabalhador.