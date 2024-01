Moradores de todas as regiões de Porto Alegre podem solicitar até 18 de abril acesso a recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) via saque calamidade. A liberação de valores de até R$ 6.220 possui alguns critérios para aprovação e decorre do reconhecimento federal da situação de emergência da cidade, atingida por uma grave tempestade em 16 de janeiro.