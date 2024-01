A Caixa Econômica Federal comunicou, nesta sexta-feira (26), a prefeitura de Porto Alegre a respeito da inclusão na lista de cidades habilitadas ao saque calamidade. Com isso, milhares de moradores do município que possuem valores disponíveis no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão acessar o benefício a partir deste sábado (27).