O governo federal reconheceu a situação de emergência decorrente das fortes chuvas e ventos intensos que atingiram Porto Alegre nesta semana. Assinada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, a portaria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira (19).