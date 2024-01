A prefeitura de Porto Alegre e o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP) irão firmar um acordo na próxima semana para definir e tornar mais claras as regras e responsabilidades quanto à poda de árvores na Capital. O tema foi discutido em uma reunião na tarde desta quinta-feira (25), que contou com a participação do prefeito Sebastião Melo, integrantes do secretariado, o procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, e o promotor de Justiça do Meio Ambiente Felipe Teixeira Neto.