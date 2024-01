A CEEE Equatorial precisa estar com o fornecimento de energia elétrica restabelecido para todos os clientes afetados pela tempestade do dia 16 até as 2h25min desta sexta-feira (26). Caso haja algum ponto sem energia após esse prazo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS) solicitará ao Tribunal de Justiça a aplicação de uma multa de R$ 100 mil. Na última terça-feira (23), a CEEE Equatorial anunciou que encerrou o plano de contingência porque o serviço estava normalizado na área de concessão da empresa.