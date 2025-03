Telefones de emergência em Santa Maria registram problemas há mais de um ano

Forças de segurança e salvamento de Santa Maria, na Região Central, registraram pelo menos 15 problemas com números de emergência em todo o ano de 2024. Bombeiros, Brigada Militar, Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, Polícia Civil e Samu precisaram usar de outros meios, como número de telefone fixo ou celular para que a população contatasse os profissionais em caso de necessidade.

Em outubro, a Brigada Militar (BM) registrou cinco ocorrências do 190 fora do ar. O sistema também ficou sem funcionar em períodos de janeiro, abril, maio, novembro e dezembro do ano passado. Neste ano, já houve registro também de problemas.

O comandante da BM em Santa Maria, coronel Cleberson Bastianello, considera um absurdo a situação, com perdas inestimáveis para a população. Para efeito de comparação, o 190 recebeu em média 240 ligações por dia entre janeiro e fevereiro deste ano, somente em Santa Maria.

A alternativa utilizada pelas forças de segurança e salvamento, nessas situações, foi divulgar outros números, como telefone fixo e Whatsapp, para que a população conseguisse ainda fazer o contato.

Em nota, a Oi, responsável pela telefonia, informa que ”vem trabalhando junto com órgãos públicos na migração da tecnologia de cobre, que são mais susceptíveis a problemas, para terminais sobre fibra óptica e tecnologia UC4X com o objetivo de melhorar a qualidade da rede.”

Ainda, a operadora diz que “no caso específico de Santa Maria, com a intensidade da chuva que ocorreu no ano passado, a rede de telefonia que atende a vários terminais da cidade foi bastante afetada. A companhia vem trabalhando com os órgãos públicos do município para a migração da tecnologia e, em paralelo, para identificar e evitar casos de instabilidade na rede.”

Problemas em outros números de emergência



Ao longo de 2024, o 193 dos Bombeiros esteve fora de serviço em pelo menos três situações. Atualmente, quando alguém liga para o 193, ele toca em um celular, que até então era usado para outras demandas da corporação.

O mesmo acontece com o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar. O número 198 migrou para um celular que fica dentro do quartel. Este é da operadora Tim. Conforme o comando regional, a troca de operadora foi uma decisão tomada pelo Estado. Antes disso, a Oi era a operadora do número - e vinha registrando problemas.

O Samu registrou, só entre janeiro e fevereiro deste ano, dois momentos em que o 192 ficou fora do ar.