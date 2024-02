O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP) ajuizou, nesta terça-feira (23), uma ação coletiva de consumo contra a CEEE Equatorial e a Equatorial Energia com pedidos de ressarcimentos e multas que totalizam ao menos R$ 200 milhões. A medida busca responsabilizar a concessionária e sua controladora e indenizar os consumidores prejudicados pela falta de energia elétrica desde a semana passada.