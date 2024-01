A presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos (Agergs) avaliou, nesta terça-feira (23), que as medidas adotadas até aqui não surtiram efeito para melhorar a qualidade dos serviços das empresas de energia elétrica no Rio Grande do Sul. No fim da reunião semanal dos conselheiros da Agergs, Luciana Luso de Carvalho afirmou que a agência aplica multas e faz determinações às concessionárias, mas que isso não tem sido suficiente.