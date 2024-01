A prefeitura de Santo Antônio da Patrulha, município do Litoral Norte, ingressou com uma ação civil pública nesta segunda-feira (22) contra a CEEE Equatorial, cobrando o pleno restabelecimento do fornecimento de energia no município. Mais de seis dias após a tempestade que atingiu o Rio Grande do Sul, partes da cidade ainda são afetadas. A informação foi confirmada pelo prefeito Rodrigo Massulo.