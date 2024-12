Réveillon em Torres: confira a programação de 2025

A programação do Réveillon de Torres contará com shows de atrações nacionais, como a cantora Lilly, DJs, balões coloridos na orla e a tradicional queima de fogos. O show principal da noite será do cantor gaúcho Vitor Kley. Além disso, na beira-mar da Praia Grande, ocorrerá show pirotécnico no céu da cidade, que se junta ao espetáculo Night Glow, o show de balões coloridos.