Conversas Cruzadas: após aprovação no Reino Unido, eutanásia deveria ser legalizada no Brasil?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o presidente do Cremers, Eduardo Neubarth Trindade, a advogada, professora de Direito e pesquisadora na área de Bioética, ⁠Marcia Santana Fernandes, a médica intensivista e paliativista, mestre em Ciências Pneumológicas pela UFRGS, ⁠Livia Biason, e o pesquisador e doutorando em Direito na PUCRS, Guilherme Schoeninger, para debater se a eutanásia deveria ser legalizada no Brasil.