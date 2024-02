A agência estadual responsável por fiscalizar a atuação da CEEE Equatorial e da RGE aguarda a normalização do fornecimento de luz para, então, abrir um procedimento de investigação sobre a atuação das duas empresas após a tempestade que deixou mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. Quase uma semana após o evento meteorológico, ainda há mais de 20 mil imóveis desabastecidos nas áreas atendidas pelas companhias.