A autoridade máxima na regulação do setor elétrico brasileiro passou pelo Rio Grande do Sul na quarta-feira (25). O Estado começou esse dia com 1,5 mil pessoas ainda sem luz por causa da tempestade registrada no dia 16. Além de prometer o aumento da fiscalização, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, avaliou a possibilidade de perda da concessão da CEEE Equatorial, que atende Porto Alegre e foi alvo de reclamações pela demora no restabelecimento da energia.