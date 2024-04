Uma das hipóteses que circulam para o comportamento aparentemente irracional do dono do X (ex-Twitter), Elon Musk, que comprou uma briga com o Brasil, envolve seu suposto interesse nas reservas nacionais de lítio. Esse minério, que há uma década sequer era muito conhecido, é essencial para a produção de baterias, tanto para telefones celulares quanto para carros elétricos, principal origem da fortuna do quarto bilionário do mundo.