Após a coluna informar sobre uma empresa gaúcha que está por trás de aplicativos de gigantes do varejo, outra quis mostrar suas valências - e as do setor de tecnologia no Estado. A porto-alegrense CWI desenvolve aplicativos para Coca-Cola, Dell, Itaú, Lojas Renner, Arezzo, Casas Bahia, Gol e Unimed.